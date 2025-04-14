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«Это плевок в лицо». Экс-игрок НБА раскритиковал О'Нила за рукопожатие с Трампом

«Это плевок в лицо». Экс-игрок НБА раскритиковал О'Нила за рукопожатие с Трампом
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47-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Этан Томас подверг критике то, что член Зала славы, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил пожал руку президенту США Дональду Трампу на турнире по смешанным единоборствам UFC 314, который состоялся 13 апреля в Майами, штат Флорида, США.

«Дорогой Шак, ты один из самых влиятельных игроков НБА в истории, ты бизнес-магнат, примеру которого должны подражать молодые спортсмены. А твои выступления в программе Inside The NBA обязательны к просмотру.

Но при всём уважении, когда ты публично поддержал Трампа [поприветствовав его на UFC 314], ты также публично одобрил его идеи и идеологию. Это плевок в лицо многим людям, на которых влияют его решения», — написал Томас на своей странице в социальных сетях.

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