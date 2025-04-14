Президент Единой лиги — о плей-офф 2025 года: ЦСКА хочет быть на троне

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился ожиданиями от выступления двух лидеров сезона-2024/2025 — ЦСКА и «Зенита».

«ЦСКА стабилен в своём желании всегда быть на троне. Команда будет держать эту планку и максимально сконцентрируется на том, чтобы сохранить чемпионство. В прошлом сезоне у них было важное чемпионство, важно было вернуться на престол.

Ну и «Зенит». Возвращение Алексея Шведа — очень важная история. Швед вырос в большого игрока в нашей лиге, поиграл за океаном. На мой взгляд, сейчас он набрал достаточно хорошие кондиции», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 39 побед и пять поражений. Второе место занял московский ЦСКА (37 побед и семь поражений). Тройку сильнейших замкнул казанский УНИКС (36 побед и восемь поражений).

Игры стадии плей-ин начнутся 16 апреля.