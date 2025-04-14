Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент Единой лиги — о плей-офф 2025 года: ЦСКА хочет быть на троне

Президент Единой лиги — о плей-офф 2025 года: ЦСКА хочет быть на троне
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился ожиданиями от выступления двух лидеров сезона-2024/2025 — ЦСКА и «Зенита».

«ЦСКА стабилен в своём желании всегда быть на троне. Команда будет держать эту планку и максимально сконцентрируется на том, чтобы сохранить чемпионство. В прошлом сезоне у них было важное чемпионство, важно было вернуться на престол.

Ну и «Зенит». Возвращение Алексея Шведа — очень важная история. Швед вырос в большого игрока в нашей лиге, поиграл за океаном. На мой взгляд, сейчас он набрал достаточно хорошие кондиции», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 39 побед и пять поражений. Второе место занял московский ЦСКА (37 побед и семь поражений). Тройку сильнейших замкнул казанский УНИКС (36 побед и восемь поражений).

Игры стадии плей-ин начнутся 16 апреля.

Материалы по теме
Камбэк Шведа, скандал или крутость Жбанова? Выбираем самое яркое событие регулярки ЕЛ
Рейтинг
Камбэк Шведа, скандал или крутость Жбанова? Выбираем самое яркое событие регулярки ЕЛ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android