Гомельский объяснил, что нужно сделать «Денверу» в межсезонье, чтобы претендовать на титул

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, что нужно сделать руководству колорадского клуба «Денвер Наггетс» в межсезонье, чтобы претендовать на завоевание чемпионского титула Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/2026.

«У «Денвера» одна из самых коротких в НБА скамеек. Надо укреплять ротацию, чтобы снижать нагрузку игрокам стартовой пятёрки», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, «Денвер Наггетс» в минувшем регулярном чемпионате НБА сезона-2024/2025 победил в 50 матчах и потерпел поражение в 32 встречах, выйдя в плей-офф турнира под четвёртым посевом.