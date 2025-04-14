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Эй Смит: Редик в ближайшем будущем приведёт «Лейкерс» к чемпионству

Эй Смит: Редик в ближайшем будущем приведёт «Лейкерс» к чемпионству
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Известный американский журналист и эксперт Стивен Эй Смит высказал мнение, что главный тренер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик приведёт команду к чемпионству.

«Я хочу сказать кое-что, что совсем не считаю смелым, — Джей Джей Редик однажды выиграет чемпионат в качестве тренера, в ближайшем будущем. Джей Джей доказал, что он исключительный специалист, который нацелен на максимальный результат. Возможно, это произойдёт не в этом году, но с такими игроками, как Лука [Дончич] и Леброн [Джеймс], я не могу не давать шансов этой команде на победу в матче с какой-либо командой, за исключением «Оклахома-Сити Тандер», — приводит слова Эй Смита портал Fadeaway World.

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