«Он был неудержим». Кириленко назвал самого сложного соперника в НБА

Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал самого сложного соперника, против которого ему приходилось выступать в НБА.

«Мне повезло застать эпоху, когда на площадке одновременно находились, наверное, лучшие игроки в истории НБА. Я успел сыграть с Майклом Джорданом на заре своей карьеры, с Леброном Джеймсом, Кевином Дюрантом, Стефом Карри… Но если выбирать одного, то, пожалуй, это будет Коби Брайант.

Его прайм пришёлся на те же годы, что и мой. И, честно говоря, играть против него было максимально тяжело. Коби был неудержим. Каждый раз, выходя против него, я знал, что это будет битва.

И хотя в моё время было огромное количество выдающихся ребят, практически в каждой команде был форвард или атакующий защитник, который считался одним из лучших на своей позиции, Коби выделялся даже на их фоне», — написал Кириленко на своей странице в социальных сетях.