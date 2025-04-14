Всего 11 игроков НБА приняли участие во всех 82 играх. 39-летний ветеран установил рекорд

39-летний американский профессиональный баскетболист Крис Пол, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», принял участие во всех 82 матчах сезона-2024/2025 североамериканской лиги, установив рекорд.
Пол стал первым баскетболистом, который на 20-й сезон своего присутствия в НБА отыграл 82 встречи в регулярном чемпионате.
Помимо Криса, только 10 игроков приняли участие во всех 82 играх сезона-2024/2025:
1. Крис Пол («Сан-Антонио Спёрс»).
2. Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс»).
3. Микал Бриджес («Нью-Йорк Никс»).
4. Джарретт Аллен («Кливленд Кавальерс»).
5. Харрисон Барнс («Сан-Антонио Спёрс»).
6. Джейден Макдэниелс («Миннесота Тимбервулвз»).
7. Джулиан Шампани («Сан-Антонио Спёрс»).
8. Карлтон Каррингтон («Вашингтон Уизардс»).
9. Никил Александер-Уолкер («Миннесота Тимбервулвз»).
10. Малик Бизли («Детройт Пистонс»).
11. Бадди Хилд («Голден Стэйт Уорриорз»).