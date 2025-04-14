Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Всего 11 игроков НБА приняли участие во всех 82 играх. 39-летний ветеран установил рекорд

39-летний американский профессиональный баскетболист Крис Пол, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», принял участие во всех 82 матчах сезона-2024/2025 североамериканской лиги, установив рекорд.

Пол стал первым баскетболистом, который на 20-й сезон своего присутствия в НБА отыграл 82 встречи в регулярном чемпионате.

Помимо Криса, только 10 игроков приняли участие во всех 82 играх сезона-2024/2025:

1. Крис Пол («Сан-Антонио Спёрс»).

2. Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс»).

3. Микал Бриджес («Нью-Йорк Никс»).

4. Джарретт Аллен («Кливленд Кавальерс»).

5. Харрисон Барнс («Сан-Антонио Спёрс»).

6. Джейден Макдэниелс («Миннесота Тимбервулвз»).

7. Джулиан Шампани («Сан-Антонио Спёрс»).

8. Карлтон Каррингтон («Вашингтон Уизардс»).

9. Никил Александер-Уолкер («Миннесота Тимбервулвз»).

10. Малик Бизли («Детройт Пистонс»).

11. Бадди Хилд («Голден Стэйт Уорриорз»).