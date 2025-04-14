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Впервые с сезона-2012/2013 НБА самое продаваемое джерси не у Карри и Леброна

Впервые с сезона-2012/2013 НБА самое продаваемое джерси не у Карри и Леброна
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В понедельник, 14 апреля, пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала рейтинг самых продаваемых джерси североамериканской лиги, лидирующую позицию в котором занял 26-летний словенский защитник Лука Дончич из клуба «Лос-Анджелес Лейкерс».

Примечательно, что впервые с сезона-2012/2013 самым продаваемым игроком является не четырёхкратный чемпион в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и не четырёхкратный обладатель титула Леброн Джеймс («Лейкерс»).

Самые продаваемые джерси в сезоне-2024/2025:

1. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
5. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
6. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
7. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
8. Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»).
9. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
10. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
11. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
12. Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»).
13. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).
14. Девин Букер («Финикс Санз»).
15. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).

Примечательно, что Дончич стал первым неамериканцем, чьё джерси является самым продаваемым.

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