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Обозреватель сообщил, как переход в «Лейкерс» повлиял на физическое состояние Дончича

Обозреватель сообщил, как переход в «Лейкерс» повлиял на физическое состояние Дончича
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Авторитетный обозреватель The Athletic Йован Буха сообщил, как переход в калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» повлиял на физическое состояние 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича.

«Луке удалось немного похудеть. Я говорю об этом, потому что общался на эту тему с его окружением в последнее время. В этом парне горит огонь.

Когда тебя обменивают таким образом, ты шокирован и впадаешь в грусть. Но Лука не мелочный парень [поэтому его не интересует месть «Далласу»]. У него проблемные отношения с половиной лиги, особенно с «Тимбервулвз», — приводит слова Бухи портал Basket News.

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