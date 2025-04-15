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Трей Янг стал лидером по количеству отданных передач в регулярном сезоне-2024/2025 НБА

Трей Янг стал лидером по количеству отданных передач в регулярном сезоне-2024/2025 НБА
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26-летний четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и атакующий защитник «Атланты Хоукс» американец Трей Янг стал лидером регулярного чемпионата НБА в сезоне-2024/2025 по количеству отданных передач.

Топ-5 лидеров по количеству передач по итогам регулярного чемпионата НБА в сезоне-2024/2025.

1. Трей Янг («Атланта Хоукс») — 880.
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 716.
3. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс») — 687.
4. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») — 673.
5. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс») — 638.

Ранее стало известно, что Трей Янг быстрее всех в истории НБА преодолел отметку в две тысячи потерь.

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