Трей Янг стал лидером по количеству отданных передач в регулярном сезоне-2024/2025 НБА

26-летний четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и атакующий защитник «Атланты Хоукс» американец Трей Янг стал лидером регулярного чемпионата НБА в сезоне-2024/2025 по количеству отданных передач.

Топ-5 лидеров по количеству передач по итогам регулярного чемпионата НБА в сезоне-2024/2025.

1. Трей Янг («Атланта Хоукс») — 880.

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 716.

3. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс») — 687.

4. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») — 673.

5. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс») — 638.

Ранее стало известно, что Трей Янг быстрее всех в истории НБА преодолел отметку в две тысячи потерь.