Анастасия Косу стала первой за семь лет россиянкой, выбранной на драфте женской НБА

Россиянка Анастасия Олаири Косу была выбрана на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) клубом «Миннесота Линкс». Спортсменку выбрали под общим 15-м номером.

Примечательно, что Анастасия стала первой с 2018 года россиянкой, которая была выбрана на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации. Последними спортсменками из России были Мария Вадеева (11-й номер) и Раиса Мусина (21-й номер). В этом году мероприятие проходило в Нью-Йорке (США).

В настоящей момент Косу 19 лет. Девушка выступает на позиции тяжёлого форварда. Вместе с УГМК из Екатеринбурга она дважды становилась победительницей в первенстве страны. Также чемпионкой России Анастасия становилась, будучи игроком курского «Динамо».

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