Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Анастасия Косу стала первой за семь лет россиянкой, выбранной на драфте женской НБА

Анастасия Косу стала первой за семь лет россиянкой, выбранной на драфте женской НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянка Анастасия Олаири Косу была выбрана на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) клубом «Миннесота Линкс». Спортсменку выбрали под общим 15-м номером.

Примечательно, что Анастасия стала первой с 2018 года россиянкой, которая была выбрана на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации. Последними спортсменками из России были Мария Вадеева (11-й номер) и Раиса Мусина (21-й номер). В этом году мероприятие проходило в Нью-Йорке (США).

В настоящей момент Косу 19 лет. Девушка выступает на позиции тяжёлого форварда. Вместе с УГМК из Екатеринбурга она дважды становилась победительницей в первенстве страны. Также чемпионкой России Анастасия становилась, будучи игроком курского «Динамо».

Материалы по теме
Она унизила мужскую команду — и это была всего лишь тренировка
Видео
Она унизила мужскую команду — и это была всего лишь тренировка

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android