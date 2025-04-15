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22:00 Мск
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Расписание плей-ин Евролиги 15 апреля

Расписание плей-ин Евролиги 15 апреля
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Сегодня, 15 апреля, стартует стадия плей-ин Евролиги. За право пробиться в плей-офф сыграют четыре команды. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего дня.

Расписание плей-ин Евролиги 15 апреля:

21:30 мск – «Бавария» – «Црвена Звезда»;
22:00 мск – «Реал» Мадрид – «Париж».

Евролига . Плей-ин
15 апреля 2025, вторник. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Плей-ин
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, победитель пары «Реал» — «Париж» выйдет на турецкий «Фенербахче», который занял второе место в регулярке. Проигравший встретится с той командой, которая окажется сильнейшей в паре «Бавария — «Црвена Звезда». Затем победитель заключительного матча плей-ин выйдет на чемпиона регулярки — «Олимпиакос».

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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