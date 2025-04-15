Сегодня, 15 апреля, стартует стадия плей-ин Евролиги. За право пробиться в плей-офф сыграют четыре команды. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего дня.

Расписание плей-ин Евролиги 15 апреля:

21:30 мск – «Бавария» – «Црвена Звезда»;

22:00 мск – «Реал» Мадрид – «Париж».

Напомним, победитель пары «Реал» — «Париж» выйдет на турецкий «Фенербахче», который занял второе место в регулярке. Проигравший встретится с той командой, которая окажется сильнейшей в паре «Бавария — «Црвена Звезда». Затем победитель заключительного матча плей-ин выйдет на чемпиона регулярки — «Олимпиакос».

Главные новости дня: