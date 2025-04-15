Расписание плей-ин Евролиги 15 апреля
Поделиться
Сегодня, 15 апреля, стартует стадия плей-ин Евролиги. За право пробиться в плей-офф сыграют четыре команды. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего дня.
Расписание плей-ин Евролиги 15 апреля:
21:30 мск – «Бавария» – «Црвена Звезда»;
22:00 мск – «Реал» Мадрид – «Париж».
Евролига . Плей-ин
15 апреля 2025, вторник. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Плей-ин
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, победитель пары «Реал» — «Париж» выйдет на турецкий «Фенербахче», который занял второе место в регулярке. Проигравший встретится с той командой, которая окажется сильнейшей в паре «Бавария — «Црвена Звезда». Затем победитель заключительного матча плей-ин выйдет на чемпиона регулярки — «Олимпиакос».
Материалы по теме
Комментарии
- 15 апреля 2025
-
10:36
-
09:40
-
09:26
-
00:10
- 14 апреля 2025
-
23:43
-
23:13
-
22:13
-
22:04
-
21:33
-
21:14
-
20:20
-
20:11
-
19:50
-
19:15
-
18:55
-
18:34
-
17:26
-
17:16
-
17:00
-
16:57
-
16:21
-
15:39
-
14:59
-
14:53
-
14:13
-
13:33
-
12:58
-
12:40
-
12:07
-
11:51
-
10:59
-
10:16
-
10:05
-
09:42
-
08:30