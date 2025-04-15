Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Валенсия» намерена подписать контракт с лидером УНИКСа Исмаэлем Бако — Encestando

«Валенсия» намерена подписать контракт с лидером УНИКСа Исмаэлем Бако — Encestando
Комментарии

Испанский клуб «Валенсия» проявляет интерес к бельгийскому центровому УНИКСа Исмаэлю Бако. Об этом информирует Encestando.

Бако в настоящий момент 29 лет. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ бельгийский центровой принял участие в 41 матче, где в среднем набирал 8,6 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 0,7 передачи. УНИКС занял третье место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги. В четвертьфинале турнира казанский клуб встретится с саратовским «Автодором».

Ранее главный тренер казанского клуба Велимир Перасович высказался о выступлении своих подопечных в матче с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 86:78 в пользу УНИКСа.

Материалы по теме
Перасович: победа над ЦСКА всегда важна. Матч был принципиален для самооценки УНИКСа

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android