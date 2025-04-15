«Валенсия» намерена подписать контракт с лидером УНИКСа Исмаэлем Бако — Encestando

Испанский клуб «Валенсия» проявляет интерес к бельгийскому центровому УНИКСа Исмаэлю Бако. Об этом информирует Encestando.

Бако в настоящий момент 29 лет. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ бельгийский центровой принял участие в 41 матче, где в среднем набирал 8,6 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 0,7 передачи. УНИКС занял третье место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги. В четвертьфинале турнира казанский клуб встретится с саратовским «Автодором».

Ранее главный тренер казанского клуба Велимир Перасович высказался о выступлении своих подопечных в матче с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 86:78 в пользу УНИКСа.

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