Андрей Кириленко отреагировал на выбор россиянки Анастасии Косу на драфте женской НБА

Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал комментарий по поводу выбора россиянки Анастасии Олаири Косу на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Спортсменка будет представлять команду «Миннесота Линкс». Анастасию выбрали под общим 15-м номером.

«Очень рад за неё – это сильнейший юниор, который был у нас за последние пять-шесть лет, и, конечно, за ней будет приятно посмотреть в сезоне со взрослыми, сильнейшими баскетболистками мира. Тем более что «Миннесота» — хорошая команда. И мне довелось поиграть за мужскую команду. Там всегда боеспособные коллективы. Думаю, у нас появился ещё один повод гордиться и болеть за своих», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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