Джон Салли — о подходе Джордана, Брайанта и Айзеи Томаса к играм: они хотели твоей смерти

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли раскритиковал некоторых нынешних игроков североамериканской лиги за пропуск матчей в угоду дополнительному отдыху.

«Айзея Томас хотел твоей смерти, Майкл Джордан хотел твоей смерти, Коби Брайант хотел твоей смерти. А потом они хотели бы тебя воскресить, чтобы убить снова. Когда тренер Фил Джексон выводил Майкла из игры, я наблюдал за этим и думал: «Что только что произошло? У него 46 очков». Не существовало никакого способа заставить Коби, Майкла или Айзею сесть на скамейку. В наши дни игроки берут день отдыха, когда им заблагорассудится», — сказал Салли на канале The OGs в YouTube.

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