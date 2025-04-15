Калеб Агада признан MVP апреля в Единой лиге

Разыгрывающий «Автодора» Калеб Агада признан самым ценным игроком (MVP) по итогам апреля. Об этом информирует пресс-служба турнира.

В нынешнем месяце разыгрывающий саратовского клуба в среднем набирал 13 очков, совершал 4,8 подбора, делал 3,8 перехвата и отдавал 3,5 передачи при 18,3 балла эффективности.

«Автодор» в апреле одержал четыре победы во всех четырёх матчах. Во встрече с клубом «Пари Нижний Новгород» Калеб стал автором рекорда Единой лиги по перехватам за одну игру (девять), а также записал на свой счёт 11 очков, восемь подборов и восемь передач. Кроме того, Агада стал первым игроком с сезона-2017/2018, чьи средние показатели составляют более пяти подборов (5,1) и пяти передач (5,7) за игру.

Фото: https://t.me/vtbleague

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