Тренер «Линкс» — об Анастасии Косу: может, звонок Трампа Путину ускорит её приезд в США

Главный тренер клуба женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Миннесота Линкс» Шерил Рив дала комментарий относительно выбора россиянки Анастасии Олаири Косу на драфте-2025. Анастасию выбрали под общим 15-м номером. Рив пошутила, что процесс приезда Анастасии в США мог бы ускориться, если бы американский президент Дональд Трамп позвонил бы своему коллеге в России Владимиру Путину.

«Возможно, процесс ускорится, если президент позвонит Путину (смеётся). Мы ожидаем, что всё пройдёт без проблем. Не знаю, сколько времени займёт иммиграционная часть. Не думаю, что мы можем рассчитывать на начало лагеря. Будем с ней на связи», — сказала Рив во время общения с прессой.

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