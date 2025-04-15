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Алексей Швед в порядке величия выбрал между Леброном, Джорданом и Брайантом

Алексей Швед в порядке величия выбрал между Леброном, Джорданом и Брайантом
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Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед ответил на вопрос по поводу его личного рейтинга лучших баскетболистов в истории. Во время выступления в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Швед успел поиграть со многими выдающимися спортсменами, в том числе с Леброном Джеймсом и Коби Брайантом.

«Мне больше нравится Коби. Первый — Майкл Джордан, второй — Брайант, третий — Леброн. Джеймс — крутой игрок, но мне нравилось трудолюбие Коби, его огромный арсенал разных элементов: и бросок, и проход. Леброн больше берёт физикой, но играть так, как он в 40 лет, — это очень круто.

Леброн задал тенденцию долголетия, раньше многие игроки заканчивали в 33-35 лет, а сейчас играют до 40. США и Олимпиаду в Париже выиграли за счёт возрастных игроков — Джеймсу было 39 лет, Карри — 36, Дюранту — 35», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».

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