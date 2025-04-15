Швед отреагировал на мнение, что в Евролиге настоящий баскетбол, а в НБА — шоу

Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед дал комментарий по поводу сравнения баскетбола в Евролиге и в НБА. Как считает Алексей, в Европе команды практикуют более умный баскетбол, в то время как в США он более атлетичный и быстрый.

«Мнение, что в Евролиге играют в настоящий баскетбол, а в НБА – шоу? Мне нравилась НБА, лучшие баскетболисты всё равно играют там. Сборная США обыгрывает европейские команды, хотя в последнее время стало и посложнее, потому что уровень поменялся. В Европе более умный баскетбол, а в Америке он атлетичный, быстрый. Тут кому что нравится, я ни то ни другое не смотрю (смеётся). Могу хайлайты глянуть, но в Америке матчи ночью — неудобно», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».

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