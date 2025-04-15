Президент «Денвера» отреагировал на мнение, что у Йокича нет звёздных товарищей по команде

Президент «Денвер Наггетс» Джош Кронке поделился мнением о составе команды. Ранее сообщалось, что лидер «Денвера» Никола Йокич является единственным MVP в истории НБА, чьи действующие товарищи по команде ни разу не попадали на Матч всех звёзд, не включались в сборную всех звёзд лиги или в сборную всех звёзд защиты по итогам регулярного чемпионата.

«У нас в команде есть лучший в мире игрок. Думаю, у нас отличный состав, в котором собрано несколько по-настоящему хороших баскетболистов. Они знают, как побеждать, и стараются использовать любую возможность. Как-то увидел мнение, что у Николы Йокича никогда не было партнёра уровня Матча всех звёзд. Но у него есть товарищи по команде, которые готовы к важным моментам и не боятся этого», — сказал Кронке на пресс-конференции.

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд: