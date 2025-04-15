Гомельский оценил усиление УНИКСа двумя легионерами перед плей-офф Единой лиги

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу недавнего хода УНИКСа на трансферном рынке. Напомним, клуб из Казани усилили лёгкий форвард Дэрран Хиллиард и защитник Маркус Кин.

«После травмы Тони Тэйлора УНИКСу стал необходим чистый разыгрывающий. Видимо, тренер Перасович был не очень доволен действиями Димы Кулагина и Маркоса Найта на позиции первого номера. Как будет действовать опытный Кин, я не знаю. Я его видел только один раз. Хиллиард усилит ротацию команды. Он сможет заменять Акун-Пёрселла на продолжительные отрезки игрового времени», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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