Издание из США: не удивляйтесь, если через пару лет Дёмин попадёт на Матч всех звёзд НБА

Издание Lawless Republic подготовило материал, посвящённый российскому баскетболисту Егору Дёмину. Ранее спортсмен сообщил о принятом решении подать заявку на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

«Готов ли Егор Дёмин зажечь в НБА? Сейчас всё выглядит неоднозначно. Для успеха ему нужно попасть в команду, которая нуждается в разыгрывающем, способном контролировать игру и задавать ритм нападению. Важно также, чтобы вокруг него была правильная расстановка и пространство, где Егор сможет проявить свои лучшие качества. Уже сейчас видно, что у него есть талант на уровне НБА. Однако ему нужно поработать над стабильностью дальнего броска и научиться справляться с более крупными, сильными и быстрыми игроками на оборонительном конце площадки. Это может потребовать времени. Но не удивляйтесь, если через несколько лет Егор попадёт на Матч всех звёзд НБА, когда его тело и навыки окончательно адаптируются к уровню профессиональной игры», — говорится в материале.

Егор Дёмин тренируется на базе «Орландо Мэджик»: