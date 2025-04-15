Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Издание из США: не удивляйтесь, если через пару лет Дёмин попадёт на Матч всех звёзд НБА

Издание из США: не удивляйтесь, если через пару лет Дёмин попадёт на Матч всех звёзд НБА
,
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Lawless Republic подготовило материал, посвящённый российскому баскетболисту Егору Дёмину. Ранее спортсмен сообщил о принятом решении подать заявку на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

«Готов ли Егор Дёмин зажечь в НБА? Сейчас всё выглядит неоднозначно. Для успеха ему нужно попасть в команду, которая нуждается в разыгрывающем, способном контролировать игру и задавать ритм нападению. Важно также, чтобы вокруг него была правильная расстановка и пространство, где Егор сможет проявить свои лучшие качества. Уже сейчас видно, что у него есть талант на уровне НБА. Однако ему нужно поработать над стабильностью дальнего броска и научиться справляться с более крупными, сильными и быстрыми игроками на оборонительном конце площадки. Это может потребовать времени. Но не удивляйтесь, если через несколько лет Егор попадёт на Матч всех звёзд НБА, когда его тело и навыки окончательно адаптируются к уровню профессиональной игры», — говорится в материале.

Материалы по теме
«Я долго думал, молился». Дёмин сделал свой выбор! И он абсолютно правильный и логичный
«Я долго думал, молился». Дёмин сделал свой выбор! И он абсолютно правильный и логичный

Егор Дёмин тренируется на базе «Орландо Мэджик»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android