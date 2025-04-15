Единая лига назвала главных претендентов на награду Лучшему тренеру сезона-2024/2025

Единая лига ВТБ назвала главный кандидатов на получение ежегодной награды Лучшему тренеру нынешнего сезона. Приз вручается начиная с сезона-2024/2025.

Главные претенденты на награду Лучшему тренеру сезона-2024/2025:

Хавьер Паскуаль («Зенит») – первое место в регулярном чемпионате, 39 побед в 44 матчах;

Андреас Пистиолис (ЦСКА) – второе место в регулярном чемпионате, 37 побед в 44 матчах;

Велимир Перасович (УНИКС) – третье место в регулярном чемпионате, 36 побед в 44 матчах;

Андрей Ведищев («Локомотив-Кубань» – четвёртое место в регулярном чемпионате, 32 победы в 44 матчах.

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В прошлом сезоне обладателем награды стал Перасович.

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