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Издание из США назвало клуб, переход в который стал бы для Дёмина лучшим вариантом в НБА

Издание из США назвало клуб, переход в который стал бы для Дёмина лучшим вариантом в НБА
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Обозреватель издания Lawless Republic в материале о разыгрывающем Егоре Дёмине высказал мнение, что лучшим вариантом для россиянина на старте карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стал бы переход в «Даллас Маверикс». Ранее спортсмен сообщил о принятом решении подать заявку на драфт НБА — 2025.

«Лучшим вариантом, который помог бы Егору Дёмину быстро добиться успеха в НБА, стал бы его выбор под 12-м номером в «Даллас Маверикс». «Мавс», как известно, шокирующим образом обменяли Луку Дончича, и Егор вполне естественно мог занять место разыгрывающего в команде», — говорится в материале издания.

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