«Это было моей целью». Джеремайя Мартин прокомментировал своё достижение в Единой лиге

Защитник «Уралмаша» Джеремайя Мартин прокомментировал своё выступление в регулярном чемпионате Единой лиге ВТБ. Американец стал самым результативным игроком чемпионата, набирая 18,2 очка в среднем за матч.

«Счастлив и благодарен тому, что достиг такого результата. Хочу сказать спасибо моим одноклубникам и тренерскому штабу за помощь в том, чтобы вести команду за собой и иметь возможность забивать мяч в кольцо.

Стать одним из лидеров по набранным очкам было моей целью. В прошлом году мой бывший одноклубник [Ксэвьер Ратэн-Мэйс] добился этого достижения, я был рад стать частью этого. Теперь такое достижение удалось и мне», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.