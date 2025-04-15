Футболист Миранчук: Овечкина сравнивают с Леброном, а не с Джорданом

Полузащитник футбольного клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что игроки его команды сравнивают 39-летнего капитана команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» соотечественника Александра Овечкина с 40-летним четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидером калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» американцем Леброном Джеймсом.

«[В «Атланте»] сравнивают Александра не с Джорданом, потому что у него [карьера] была и вверх, и вниз, а с Леброном, у которого на протяжении 20 лет ровная карьера, как и у Овечкина. Его ставят на такой высокий ранг. Я с ним не знаком, никогда не пересекались, может, потом будет такая [возможность]», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Fonbet.

Овечкин забросил рекордную, 895-ю шайбу 6 апреля в матче, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».