Ламело Болл признался, что его не беспокоит шумиха в СМИ

23-летний атакующий защитник «Шарлотт Хорнетс» американец Ламело Болл высказался о шуме вокруг себя в прессе.

«Меня беспокоит, когда я голодный, тогда я звоню своим, надеюсь, принесут еду. Беспокоят бытовые вещи. Если нагадила собака, или что-то такое. А вот разговоры о том, куда мне пойти и что делать — не особо», — приводит слова Ламело Болла Clutch Points.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Болл принял участие в 47 матчах, набирая в среднем за встречу 25,2 очка и делая 7,4 передачи.

Ранее стало известно, что Болл пропустит остаток нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за процедур касательно решения проблем с лодыжкой и запястьем.