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Гомельский назвал фаворита в матче «Голден Стэйт» — «Гриззлиз»

Гомельский назвал фаворита в матче «Голден Стэйт» — «Гриззлиз»
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Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал фаворита в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между калифорнийской командой «Голден Стэйт Уорриорз» и клубом из Теннесси «Мемфис Гриззлиз». Их встреча состоится в среду, 16 апреля.

«Голден Стэйт» имеет преимущество своего поля и двух суперзвёзд в команде. И, опять, я подчёркиваю, с огромным уважением отношусь к тренеру Керру. И мне кажется, что у «Мемфиса», который без главного тренера остался неделю тому назад, шансы победить «Голден Стэйт» в Сан-Франциско минимальные», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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