«Денвер» назначил исполняющего обязанности генерального менеджера клуба

Руководство колорадского клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» назначило исполняющим обязанности генерального менеджера клуба Бена Тензера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Тензер работает во фронт-офисе «Денвера» с сезона-2012/2013. В прошлой регулярке он был повышен до вице-президента по баскетбольным операциям.

Напомним, «Денвер Наггетс» в минувшем регулярном чемпионате НБА сезона-2024/2025 победил в 50 матчах и потерпел поражение в 32 встречах, выйдя в плей-офф турнира под четвёртым посевом. «Денвер» закончил регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации тремя победами кряду.