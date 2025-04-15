Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Денвер» назначил исполняющего обязанности генерального менеджера клуба

«Денвер» назначил исполняющего обязанности генерального менеджера клуба
Комментарии

Руководство колорадского клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» назначило исполняющим обязанности генерального менеджера клуба Бена Тензера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Тензер работает во фронт-офисе «Денвера» с сезона-2012/2013. В прошлой регулярке он был повышен до вице-президента по баскетбольным операциям.

Напомним, «Денвер Наггетс» в минувшем регулярном чемпионате НБА сезона-2024/2025 победил в 50 матчах и потерпел поражение в 32 встречах, выйдя в плей-офф турнира под четвёртым посевом. «Денвер» закончил регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации тремя победами кряду.

Материалы по теме
Прайм Йокича в опасности. Что нужно сделать «Денверу», чтобы всё исправить?
Прайм Йокича в опасности. Что нужно сделать «Денверу», чтобы всё исправить?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android