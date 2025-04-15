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Йокич стал лидером в важном показателе в истории НБА

Йокич стал лидером в важном показателе в истории НБА
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30-летний сербский центровой колорадского клуба «Денвер Наггетс» Никола Йокич в регулярном сезоне-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) успешно реализовал 22 броска со своей половины площадки, благодаря чему стал лидером в данном показателе. На это обратил внимание аналитик Оуэн Филлипс в своём личном блоге.

Отметим, что данные в этом показателе начали фиксировать с сезона-1996/1997. До Йокича рекордсменом был четырёхкратный чемпион НБА и лидер калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри. Ему удалось записать на свой счёт 18 бросков со своей площадки в регулярном сезоне-2016/2017.

Топ-5 игроков НБА по наибольшему количеству реализованных бросков со своей половины площадки в регулярных чемпионатах НБА в истории:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 22
2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 18
3. Рэй Аллен («Милуоки Бакс», сезон-1997/2998) — 14
4. Лука Дончич («Даллас Маверикс», сезон-2018/2019) — 14
5. Андре Миллер («Кливленд Кавальерс», сезон-2000/2001) — 13

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