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Дэмьен Лиллард пропустит начало плей-офф из-за тромба

Дэмьен Лиллард пропустит начало плей-офф из-за тромба
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34-летний звёздный американский баскетболист, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс», Дэмьен Лиллард пропустит начало плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации из-за тромба. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Ожидается, что Лиллард может вернуться в строй в ходе плей-офф. В настоящий момент врачи следят за состоянием игрока, баскетболист, в свою очередь, уже вернулся к тренировкам.

Напомним, у Лилларда диагностировали тромб глубоких вен икроножной мышцы. Лиллард принимает лекарства для разжижения крови и продолжает регулярное обследование.

В нынешнем сезоне-2024/2025 Дэмьен к настоящему моменту принял участие в 58 матчах, где в среднем набирал 24,9 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 7,1 передачи.

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