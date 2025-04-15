Дэмьен Лиллард пропустит начало плей-офф из-за тромба

34-летний звёздный американский баскетболист, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс», Дэмьен Лиллард пропустит начало плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации из-за тромба. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Ожидается, что Лиллард может вернуться в строй в ходе плей-офф. В настоящий момент врачи следят за состоянием игрока, баскетболист, в свою очередь, уже вернулся к тренировкам.

Напомним, у Лилларда диагностировали тромб глубоких вен икроножной мышцы. Лиллард принимает лекарства для разжижения крови и продолжает регулярное обследование.

В нынешнем сезоне-2024/2025 Дэмьен к настоящему моменту принял участие в 58 матчах, где в среднем набирал 24,9 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 7,1 передачи.