Генменеджер «Далласа»: обмен Дончича был проведён ради блага команды. Сожалений нет

Генеральный менеджер техасского клуба «Даллас Маверикс» Нико Харрисон дал комментарий насчёт сделки по обмену своего бывшего игрока 26-летнего словенского разыгрывающего Луки Дончича в калифорнийский коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс» на 32-летнего американского центрового Энтони Дэвиса.

«Нет никаких сожалений по поводу сделки по обмену Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс». Частично это было сделано ради блага «Маверикс», — приводит слова Харрисона аккаунт Legion Hoops в X (ранее Twitter).

Напомним, сделка по обмену Дончича и Дэвиса состоялась 2 февраля и вызвала волну споров в фанатском сообществе.