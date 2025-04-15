«Он в порядке». Холидей — о состоянии Джейлена Брауна

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй высказался о состоянии атакующего защитника массачусетского клуба американца Джейлена Брауна. Ранее Брауну потребовались инъекции обезболивающего в колено.

«Кажется, сегодня он был в порядке. Думаю, он будет самим собой и не станет показывать свою слабость. Самое главное для него — это не показывать слабость и быть максимально сильным как морально, так и физически.

Так что мы за него не переживаем. Нам известно, что он хочет быть на площадке в каждой встрече, но он будет готов, как только придёт время. Думаю, он в порядке. Я почти уверен, что он ответит на этот вопрос то же самое», — приводит слова Холидэя CLNC.