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Аренас: когда Леброн уйдёт и СМИ перестанут поливать его грязью, Тейтум будет следующим

Аренас: когда Леброн уйдёт и СМИ перестанут поливать его грязью, Тейтум будет следующим
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас считает, что после того как лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс завершит карьеру, критика со стороны СМИ будет сосредоточена на лидере «Бостон Селтикс» Джейсоне Тейтуме.

«На данный момент нет ни одного игрока НБА, кого СМИ на самом деле ненавидят или кого хотели бы критиковать ради повышения рейтингов. Они не собираются разносить Вемби, Стефа или кого-либо ещё. Но когда Брон уйдёт и СМИ перестанут поливать его дерьмом, Тейтум будет следующим на очереди», — приводит слова Аренаса портал Fadeaway World.

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