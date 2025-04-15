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Обозреватель объяснил, что может повлиять на исход серии «Лейкерс» — «Миннесота»

Обозреватель объяснил, что может повлиять на исход серии «Лейкерс» — «Миннесота»
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Авторитетный американский обозреватель и инсайдер The Athletic Йован Буха назвал неожиданный фактор, который может повлиять на исход серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз» в плей-офф. Первая игра между командами состоится 19 или 20 апреля.

«Авиаперелёты являются важным фактором в этой серии матчей. Перелёт из Лос-Анджелеса в Миннеаполис не самый простой, но и не самый сложный. Нужно пролететь через полстраны, чтобы добраться до Лос-Анджелеса. Данное обстоятельство будет иметь влияние на обе команды.

Игрокам из Миннесоты придётся вылетать в середине недели, в крайнем случае — до пятницы. На мой взгляд, они прилетят в Лос-Анджелес в четверг, чтобы адаптироваться к новому часовому поясу и настроиться психологически. Этот фактор будет иметь значение», — приводит слова Буха портал Basket News.

Отметим, что стандартный авиаперелёт между Лос-Анджелесом и Миннеаполисом занимает порядка 3,5 часов, а разница во времени между городами — два часа.

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