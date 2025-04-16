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Леброн назвал двух игроков НБА, которые не получили должного признания от фанатов

Леброн назвал двух игроков НБА, которые не получили должного признания от фанатов
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40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс назвал двух бывших игроков североамериканской организации, которые не получили должного признания от фанатов.

«На мой взгляд, ты (обращается к Стиву Нэшу. — Прим. «Чемпионата») и Майк Д'Антони не получили должного признания за то, что вы совершили революцию в игре до такого уровня, на котором она находится сегодня. Фанаты и СМИ всё время говорят о том, какими выдающимися игроками были Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Шакил О'Нил, Коби Брайант, Майкл Джордан, Стефен Карри или я. Но не думаю, что именно ваш стиль игры и то, как вы с Д'Антони легко копировали друг друга, чтобы превзойти игру, сделали её такой, какой мы знаем её сегодня. Вы, ребята, были теми, кто предшествовал ей», — приводит слова Джеймса портал Hoopshype.

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