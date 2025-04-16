«Бавария» в овертайме одолела «Црвену Звезду» в матче плей-ин Евролиги
Поделиться
В Мюнхене (Германия) завершился матч плей-ин Евролиги, в котором встречались местная «Бавария» и сербская «Црвена Звезда».
Встреча завершилась победой мюнхенского клуба в овертайме со счётом 97:93.
Евролига . Плей-ин
15 апреля 2025, вторник. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
97 : 93
ОТ
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, набравший 21 очко. 17 баллов на свой счёт записал Карсен Эдвардс.
В составе сербской команды 30 очков набрал Филип Петрушев. 20 баллов на свой счёт записал Никола Калинич.
В другой паре плей-ин встречались «Реал» и «Париж» из одноимённого города. «Париж», одержав победу, вышел на турецкий «Фенербахче», который занял второе место в регулярке. «Реал» встретится с «Баварией». Победитель противостояния «Баварии» и мадридского клуба выйдет на чемпиона регулярки — «Олимпиакос».
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2025
-
00:08
-
00:05
-
00:02
- 15 апреля 2025
-
23:30
-
22:18
-
21:57
-
21:09
-
20:38
-
20:33
-
19:02
-
19:02
-
18:19
-
18:00
-
17:11
-
16:54
-
16:31
-
15:43
-
15:29
-
14:50
-
14:17
-
13:25
-
12:55
-
12:30
-
11:36
-
10:51
-
10:36
-
09:40
-
09:26
-
00:10
- 14 апреля 2025
-
23:43
-
23:13
-
22:13
-
22:04
-
21:33
-
21:14