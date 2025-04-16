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«Бавария» в овертайме одолела «Црвену Звезду» в матче плей-ин Евролиги

«Бавария» в овертайме одолела «Црвену Звезду» в матче плей-ин Евролиги
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В Мюнхене (Германия) завершился матч плей-ин Евролиги, в котором встречались местная «Бавария» и сербская «Црвена Звезда».

Встреча завершилась победой мюнхенского клуба в овертайме со счётом 97:93.

Евролига . Плей-ин
15 апреля 2025, вторник. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
97 : 93
ОТ
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, набравший 21 очко. 17 баллов на свой счёт записал Карсен Эдвардс.

В составе сербской команды 30 очков набрал Филип Петрушев. 20 баллов на свой счёт записал Никола Калинич.

В другой паре плей-ин встречались «Реал» и «Париж» из одноимённого города. «Париж», одержав победу, вышел на турецкий «Фенербахче», который занял второе место в регулярке. «Реал» встретится с «Баварией». Победитель противостояния «Баварии» и мадридского клуба выйдет на чемпиона регулярки — «Олимпиакос».

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