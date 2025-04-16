«Бавария» в овертайме одолела «Црвену Звезду» в матче плей-ин Евролиги

В Мюнхене (Германия) завершился матч плей-ин Евролиги, в котором встречались местная «Бавария» и сербская «Црвена Звезда».

Встреча завершилась победой мюнхенского клуба в овертайме со счётом 97:93.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, набравший 21 очко. 17 баллов на свой счёт записал Карсен Эдвардс.

В составе сербской команды 30 очков набрал Филип Петрушев. 20 баллов на свой счёт записал Никола Калинич.

В другой паре плей-ин встречались «Реал» и «Париж» из одноимённого города. «Париж», одержав победу, вышел на турецкий «Фенербахче», который занял второе место в регулярке. «Реал» встретится с «Баварией». Победитель противостояния «Баварии» и мадридского клуба выйдет на чемпиона регулярки — «Олимпиакос».