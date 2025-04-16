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Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
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«Париж» обыграл «Реал» в матче плей-ин Евролиги

«Париж» обыграл «Реал» в матче плей-ин Евролиги
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В Париже (Франция) завершился матч плей-ин Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и мадридский «Реал». Встреча завершилась победой «Парижа» со счётом 81:73.

Евролига . Плей-ин
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
73 : 81
Париж
Париж, Франция
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Хэйс, Янтунен, Доссу-Йово, Уаттара

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тимоти Шортс, набравший 23 очка. 15 баллов на свой счёт записал Надир Хифи.

В составе мадридской команды 17 очков набрал Факундо Кампаццо. 10 баллов на свой счёт записал Габриэль Дек.

В другой паре плей-ин встречались «Бавария» и «Црвена Звезда». Победу в этом матче одержала «Бавария», таким образом, мюнхенскому клубу по регламенту плей-ин предстоит сыграть с «Реалом». Что касается «Парижа», то он вышел на турецкий «Фенербахче», который занял второе место в регулярке. Победитель противостояния «Баварии» и «Реала» выйдет на чемпиона регулярки — «Олимпиакос».

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