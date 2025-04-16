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Результаты матчей плей-ин Евролиги 15 апреля

Результаты матчей плей-ин Евролиги 15 апреля
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15 апреля стартовала стадия плей-ин Евролиги. За право пробиться в плей-офф играют четыре команды. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-ин Евролиги 15 апреля:

«Бавария» — «Црвена Звезда» — 97:93 ОТ;
«Реал» Мадрид — «Париж» — 74:81.

Евролига . Плей-ин
15 апреля 2025, вторник. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
97 : 93
ОТ
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш

Мюнхенскому клубу по регламенту плей-ин предстоит сыграть с «Реалом». Что касается «Парижа», то он вышел на турецкий «Фенербахче», который занял второе место в регулярке. Победитель встречи «Баварии» и «Реала» выйдет на чемпиона регулярки — «Олимпиакос».

Первый матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 18 апреля в Мадриде.

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