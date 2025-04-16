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Расклады плей-ин Евролиги

Расклады плей-ин Евролиги
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15 апреля стартовала стадия плей-ин Евролиги. За право пробиться в плей-офф играют четыре команды. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-ин Евролиги 15 апреля:

«Бавария» — «Црвена Звезда» — 97:93 ОТ;
«Реал» Мадрид — «Париж» — 74:81.

Евролига . Плей-ин
15 апреля 2025, вторник. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
97 : 93
ОТ
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш

Таким образом, сражение за попадание в четвертьфинал турнира завершила «Црвена Звезда», проиграв во втором по статусности матче плей-ин. «Баварии» предстоит сыграть во втором раунде плей-ин с мадридским «Реалом» за последнюю путёвку в четвертьфинал.

Что касается «Парижа», то французский клуб сыграет в четвертьфинальной серии турнира с «Фенербахче», ставшим вторым в регулярном чемпионате.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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