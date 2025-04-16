Расклады плей-ин Евролиги

15 апреля стартовала стадия плей-ин Евролиги. За право пробиться в плей-офф играют четыре команды. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-ин Евролиги 15 апреля:

«Бавария» — «Црвена Звезда» — 97:93 ОТ;

«Реал» Мадрид — «Париж» — 74:81.

Таким образом, сражение за попадание в четвертьфинал турнира завершила «Црвена Звезда», проиграв во втором по статусности матче плей-ин. «Баварии» предстоит сыграть во втором раунде плей-ин с мадридским «Реалом» за последнюю путёвку в четвертьфинал.

Что касается «Парижа», то французский клуб сыграет в четвертьфинальной серии турнира с «Фенербахче», ставшим вторым в регулярном чемпионате.