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Орландо Мэджик — Атланта Хоукс, результат матча 16 апреля 2025, счет 120:95, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Орландо» обыграл «Атланту» в матче плей-ин и вышел в основной плей-офф НБА
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В ночь с 15 на 26 февраля мск на паркете арены «Киа Центр» в Орландо (США, штат Флорида) завершился матч плей-ин НБА между клубами Восточной конференции «Орландо Мэджик» и «Атланта Хоукс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 120:95 и вышли в основную сетку плей-офф НБА.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
120 : 95
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Энтони - 26, Картер - 19, Банкеро - 17, Блэк - 16, Вагнер - 13, Джозеф - 9, Айзек - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Да Силва - 4, Харрис - 3, Битадзе - 2, Хьюстан, Ховард
Атланта Хоукс: Янг - 28, Ньянг - 15, Гуйе - 12, Оконгву - 11, Леверт - 7, Дэниэлс - 7, Рисашер - 7, Барлоу - 6, Мэнн - 2, Джонсон, Мэтьюз, Крейчи

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Хоукс» Трей Янг, на счету которого 28 набранных очков, а также два подбора и шесть ассистов. Разыгрывающий защитник «Мэджик» Коул Энтони набрал 26 очков, добавив к этому три подбора и пять ассистов.

«Орландо» получит в основной сетке плей-офф Востока НБА седьмой посев и сыграет со второй командой конференции и действующим чемпионом лиги «Бостон Селтикс». «Атланта» получит ещё один шанс выйти в плей-офф в игре с победителем второго матча плей-ин между «Чикаго Буллз» и «Майами Хит», занявшими в регулярном чемпионате девятое и 10-е места.

Плей-офф / плей-ин НБА. Календарь
Плей-офф / плей-ин НБА. Турнирная сетка
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