«Орландо» обыграл «Атланту» в матче плей-ин и вышел в основной плей-офф НБА

В ночь с 15 на 26 февраля мск на паркете арены «Киа Центр» в Орландо (США, штат Флорида) завершился матч плей-ин НБА между клубами Восточной конференции «Орландо Мэджик» и «Атланта Хоукс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 120:95 и вышли в основную сетку плей-офф НБА.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Хоукс» Трей Янг, на счету которого 28 набранных очков, а также два подбора и шесть ассистов. Разыгрывающий защитник «Мэджик» Коул Энтони набрал 26 очков, добавив к этому три подбора и пять ассистов.

«Орландо» получит в основной сетке плей-офф Востока НБА седьмой посев и сыграет со второй командой конференции и действующим чемпионом лиги «Бостон Селтикс». «Атланта» получит ещё один шанс выйти в плей-офф в игре с победителем второго матча плей-ин между «Чикаго Буллз» и «Майами Хит», занявшими в регулярном чемпионате девятое и 10-е места.