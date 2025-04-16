«Голден Стэйт» победил «Мемфис» в плей-ин и вышел в плей-офф с 75 очками Карри и Батлера

В ночь с 15 на 16 апреля мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч плей-ин НБА сезона-2024/2025 между клубами Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 121:116 и вышли в основную сетку плей-офф НБА.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер, набравший 38 очков, семь подборов и шесть ассистов. Его одноклубник разыгрывающий защитник Стефен Карри принёс «Уорриорз» 37 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи. У гостей лучшим стал атакующий защитник Десмонд Бейн — 30 очков, шесть подборов и четыре ассиста.

«Голден Стэйт» получит в основной сетке плей-офф Запада НБА седьмой посев и сыграет со второй командой конференции «Хьюстон Рокетс». «Мемфис» получит ещё один шанс выйти в плей-офф в игре с победителем второго матча плей-ин между «Сакраменто Кингз» и «Даллас Маверикс», занявшими в регулярном чемпионате девятое и десятое места.