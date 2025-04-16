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Голден Стэйт Уорриорз — Мемфис Гриззлиз, результат матча 16 апреля 2025, счет 121:116, плей-ин НБА 2024/2025

«Голден Стэйт» победил «Мемфис» в плей-ин и вышел в плей-офф с 75 очками Карри и Батлера
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В ночь с 15 на 16 апреля мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч плей-ин НБА сезона-2024/2025 между клубами Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 121:116 и вышли в основную сетку плей-офф НБА.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
16 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
121 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 38, Карри - 37, Пэйтон II - 12, Пост - 11, Муди - 9, Грин - 4, Подзиемски - 3, Сантос - 3, Луни - 2, Хилд - 2, Куминга, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 30, Морант - 22, Джексон - 18, Альдама - 14, Иди - 14, Пиппен Мл. - 9, Кончар - 6, Кеннард - 3, Уильямс Мл., Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер, набравший 38 очков, семь подборов и шесть ассистов. Его одноклубник разыгрывающий защитник Стефен Карри принёс «Уорриорз» 37 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи. У гостей лучшим стал атакующий защитник Десмонд Бейн — 30 очков, шесть подборов и четыре ассиста.

«Голден Стэйт» получит в основной сетке плей-офф Запада НБА седьмой посев и сыграет со второй командой конференции «Хьюстон Рокетс». «Мемфис» получит ещё один шанс выйти в плей-офф в игре с победителем второго матча плей-ин между «Сакраменто Кингз» и «Даллас Маверикс», занявшими в регулярном чемпионате девятое и десятое места.

Плей-офф / плей-ин НБА. Календарь
Плей-офф / плей-ин НБА. Турнирная сетка
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