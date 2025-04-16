В ночь с 15 на 16 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках стартовавшего плей-ин состоялись матчи между клубами с седьмых и восьмых мест в Восточной и Западной конференциях, которые определили ещё двух участников основного плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 16 апреля

«Орландо Мэджик» – «Атланта Хоукс» — 120:95.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Мемфис Гриззлиз» — 121:116.

«Орландо» сыграет в первом раунде плей-офф НБА с «Бостон Селтикс», «Голден Стэйт» — с «Хьюстон Рокетс».

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