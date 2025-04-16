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Результаты игрового дня НБА 16 апреля

Результаты игрового дня НБА 16 апреля
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В ночь с 15 на 16 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках стартовавшего плей-ин состоялись матчи между клубами с седьмых и восьмых мест в Восточной и Западной конференциях, которые определили ещё двух участников основного плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 16 апреля

  • «Орландо Мэджик» – «Атланта Хоукс» — 120:95.
  • «Голден Стэйт Уорриорз» – «Мемфис Гриззлиз» — 121:116.
НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
120 : 95
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Энтони - 26, Картер - 19, Банкеро - 17, Блэк - 16, Вагнер - 13, Джозеф - 9, Айзек - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Да Силва - 4, Харрис - 3, Битадзе - 2, Хьюстан, Ховард
Атланта Хоукс: Янг - 28, Ньянг - 15, Гуйе - 12, Оконгву - 11, Леверт - 7, Дэниэлс - 7, Рисашер - 7, Барлоу - 6, Мэнн - 2, Джонсон, Мэтьюз, Крейчи
НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
16 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
121 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 38, Карри - 37, Пэйтон II - 12, Пост - 11, Муди - 9, Грин - 4, Подзиемски - 3, Сантос - 3, Луни - 2, Хилд - 2, Куминга, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 30, Морант - 22, Джексон - 18, Альдама - 14, Иди - 14, Пиппен Мл. - 9, Кончар - 6, Кеннард - 3, Уильямс Мл., Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон

«Орландо» сыграет в первом раунде плей-офф НБА с «Бостон Селтикс», «Голден Стэйт» — с «Хьюстон Рокетс».

Видео: Стефен Карри ответил на освистывание фанатов «Лос-Анджелеса»

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