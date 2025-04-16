Расписание матчей плей-ин Единой лиги 16 апреля
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Сегодня, 16 апреля, состоятся два матча стадии плей-ин Единой лиги ВТБ. За попадание в плей-офф поборются «Пари Нижний Новгород», «Парма», МБА-МАИ и «Енисей». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием запланированных на эту дату встреч.
Расписание плей-ин Единой лиги 16 апреля:
19:00 мск – «Пари Нижний Новгород» — «Парма»;
19:30 мск – МБА-МАИ — «Енисей».
Единая лига ВТБ . Плей-ин
16 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Плей-ин
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, согласно регламенту соревнований победитель первой игры квалифицируется в плей-офф, где встретится с ЦСКА, который занял второе место по итогам регулярного чемпионата. Второй участник плей-офф, который определится по итогам третьей игры плей-ин, встретится с «Зенитом», победившим в регулярке.
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