Расписание матчей плей-ин Единой лиги 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, состоятся два матча стадии плей-ин Единой лиги ВТБ. За попадание в плей-офф поборются «Пари Нижний Новгород», «Парма», МБА-МАИ и «Енисей». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием запланированных на эту дату встреч.

Расписание плей-ин Единой лиги 16 апреля:

19:00 мск – «Пари Нижний Новгород» — «Парма»;

19:30 мск – МБА-МАИ — «Енисей».

Напомним, согласно регламенту соревнований победитель первой игры квалифицируется в плей-офф, где встретится с ЦСКА, который занял второе место по итогам регулярного чемпионата. Второй участник плей-офф, который определится по итогам третьей игры плей-ин, встретится с «Зенитом», победившим в регулярке.

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