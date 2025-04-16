Батлер — о выходе «Голден Стэйт» в плей-офф НБА: я Робин, Карри — Бэтмен
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Лёгкий форвард «Голден Стейт Уорриорз» Джимми Батлер прокомментировал победу команды в матче плей-ин НБА с «Мемфис Гриззлиз» (121:116). Благодаря этому успеху «воины» вышли в плей-офф, где встретятся с клубом «Хьюстон Рокетс».
НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
16 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
121 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 38, Карри - 37, Пэйтон II - 12, Пост - 11, Муди - 9, Грин - 4, Подзиемски - 3, Сантос - 3, Луни - 2, Хилд - 2, Куминга, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 30, Морант - 22, Джексон - 18, Альдама - 14, Иди - 14, Пиппен Мл. - 9, Кончар - 6, Кеннард - 3, Уильямс Мл., Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон
«Думаю, у любой команды есть шанс, когда я в составе. Но я также знаю, что у каждой команды есть шанс, если в составе есть Стефен Карри. Так что я с радостью беру на себя роль Робина, а он – Бэтмена», — сказал Батлер на пресс-конференции.
В матче с «Мемфисом» Батлер и Карри набрали 75 очков на двоих. На счету Джимми 38 очков, Стефен принёс «Голден Стэйт» 37 очков.
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