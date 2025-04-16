Батлер — о выходе «Голден Стэйт» в плей-офф НБА: я Робин, Карри — Бэтмен

Лёгкий форвард «Голден Стейт Уорриорз» Джимми Батлер прокомментировал победу команды в матче плей-ин НБА с «Мемфис Гриззлиз» (121:116). Благодаря этому успеху «воины» вышли в плей-офф, где встретятся с клубом «Хьюстон Рокетс».

«Думаю, у любой команды есть шанс, когда я в составе. Но я также знаю, что у каждой команды есть шанс, если в составе есть Стефен Карри. Так что я с радостью беру на себя роль Робина, а он – Бэтмена», — сказал Батлер на пресс-конференции.

В матче с «Мемфисом» Батлер и Карри набрали 75 очков на двоих. На счету Джимми 38 очков, Стефен принёс «Голден Стэйт» 37 очков.

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