«Прст, понос». Игрок ЦСКА Аврамович преподал урок сербского языка Ганькевичу

Разыгрывающий ЦСКА Алекса Аврамович познакомил товарища по команде Александра Ганькевича с сербским языком. Алекса произносил слова на родном языке, а Александр угадывал их значения на русском.

Алекса Аврамович преподал урок сербского языка для Александра Ганькевича:

Напомним, ЦСКА занял второе место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Победителем регулярки стал петербургский «Зенит».

Недавно защитник «Уралмаша» Джеремайя Мартин прокомментировал своё выступление в регулярном чемпионате Единой лиги. Американец стал самым результативным игроком чемпионата, набирая 18,2 очка в среднем за матч.