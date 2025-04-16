Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Прст, понос». Игрок ЦСКА Аврамович преподал урок сербского языка Ганькевичу

«Прст, понос». Игрок ЦСКА Аврамович преподал урок сербского языка Ганькевичу
Комментарии

Разыгрывающий ЦСКА Алекса Аврамович познакомил товарища по команде Александра Ганькевича с сербским языком. Алекса произносил слова на родном языке, а Александр угадывал их значения на русском.

Алекса Аврамович преподал урок сербского языка для Александра Ганькевича:

Напомним, ЦСКА занял второе место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Победителем регулярки стал петербургский «Зенит».

Недавно защитник «Уралмаша» Джеремайя Мартин прокомментировал своё выступление в регулярном чемпионате Единой лиги. Американец стал самым результативным игроком чемпионата, набирая 18,2 очка в среднем за матч.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Это было моей целью». Джеремайя Мартин прокомментировал своё достижение в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android