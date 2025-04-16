Эксперт на конкретных примерах показал, кто достоин MVP — Йокич или Гилджес-Александер

Известный спортивный обозреватель Ник Райт рассказал, почему, по его мнению, награду самому ценному игроку (MVP) должен получить разыгрывающий «Оклахомы-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер, а не центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

«Если твоя команда выиграла 68 матчей в регулярном чемпионате, ты, по сути, становишься MVP. Вот примеры из истории НБА, когда команды одерживали 68+ побед: 73 победы у «Голден Стэйт Уорриорз» – Карри стал самым ценным игроком; 72 победы у «Чикаго Буллз» – Майкл Джордан стал самым ценным игроком. Шей не набирал в среднем трипл-дабл. Но у него в среднем 33 очка, пять подборов, шесть передач, и в защите он действовал намного лучше», — сказал Райт в эфире First Things First.

Отметим, что «Оклахома» в регулярном чемпионате одержала 68 побед, в то время как «Денвер» — 50.

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