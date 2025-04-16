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Алексей Швед обратился к россиянке Анастасии Косу, выбранной на драфте женской НБА

Алексей Швед обратился к россиянке Анастасии Косу, выбранной на драфте женской НБА
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Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед поздравил россиянку Анастасию Олаири Косу с выбором на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Спортсменка будет представлять команду «Миннесота Линкс». Анастасию выбрали под общим 15-м номером.

«Поздравляю Анастасию Олаири Косу с драфтом на WNBA. Миннесота – отличное место. Там самый вкусный ресторан. Так что тебе удачи. Если будут какие-то вопросы, обращайся», — сказал Алексей на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сам Швед за время карьеры в НБА представлял такие клубы, как «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».

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