Джеймс Харден — об одном из игроков НБА: мы являемся свидетелями настоящего величия

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден поделился мнением о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.

«То, чего он смог достичь за свою карьеру, просто невероятно. Мы все являемся свидетелями настоящего величия», — сказал Харден во время общения со СМИ.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карри к настоящему моменту принял участие в 70 матчах, где в среднем набирал 24,8 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал шесть результативных передач. В недавней игре плей-ин с «Мемфис Гриззлиз» (121:116) Карри набрал 37 очков, сделал восемь подборов и четыре передачи.

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