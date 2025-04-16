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Йокич провёл трогательную встречу с мальчиком, который выбрал кроссовки вместо $ 1 тыс.

Йокич провёл трогательную встречу с мальчиком, который выбрал кроссовки вместо $ 1 тыс.
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Известный блогер Закери Дерениовски разместил новое видео на своей странице в социальных сетях, на кадрах которого показан мальчик, которому предлагают выбрать между $ 1 тыс. и коробкой с кроссовками. Мальчик выбирает коробку и испытывает шок, когда находит в ней кроссовки своего любимого баскетболиста Николы Йокича из «Денвер Наггетс».

Фото: Скриншот

Впоследствии ребёнку передают $ 1 тыс., которые он дарит маме, а также билет на матч «Денвера». На стадионе мальчик встречает сербского центрового, где просит его обнять, на что Никола с охотой соглашается.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

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