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Кристапс Порзингис ответил, сыграет ли на Евробаскете-2025

Кристапс Порзингис ответил, сыграет ли на Евробаскете-2025
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Центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис подтвердил, что будет представлять сборную Латвии на Евробаскете – 2025, добавив, что только травма может помешать ему выступить за национальную команду. Чемпионат Европы пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Латвийцы сыграют в группе со сборными Чехии, Турции, Эстонии и Португалии.

«Хочу ли я сыграть за национальную команду? Глупый вопрос. Я никогда не отказывался от выступления за национальную команду. Если я не играл, то только из-за травм. Этим летом я буду там! Здоровье – это главное, а всё остальное приложится», — приводит слова Порзингиса Sportacentrs.

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